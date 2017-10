'Wat laf', gewapende overval op 18-jarige in Roosendaalse zonnestudio

De overval gebeurde om kwart over acht, het was net donker. Eigenaar Venmans was op dat moment onderweg van Sneek naar Roosendaal, na een cursusdag met andere medewerkers van haar schoonheidssalon dat pal naast de zonnestudio staat. ,,Ik kon niks doen, behalve mijn vader bellen. Die is meteen naar haar gereden. Zelf heb ik gas gegeven om zo snel mogelijk thuis te zijn. We reden bij Emmeloord. Ik leef de hele dag in een roes, omdat ik me niet kan voorstellen dat iemand hiertoe in staat is.''