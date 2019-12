Wat krijgt de spoorloze Bulgaarse verdachte voor frontale botsing met baby aan boord in Oudenbosch?

OUDENBOSCH - Er is veel bekend over de Bulgaarse man die verdacht wordt van het veroorzaken van een frontale botsing met een baby aan boord in Oudenbosch op 1 november 2015. Men weet bijvoorbeeld zijn naam, zijn leeftijd (41) en dat hij ten tijde van het ongeluk vijf keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Maar waar hij nu is? Dat weet niemand behalve de verdachte zelf. Vandaag wordt zonder zijn aanwezigheid zijn straf bepaald in de Bredase rechtbank.

De Bulgaar neemt op 1 november 2015 een bocht op de Oudlandsedijk in Oudenbosch met te hoge snelheid en knalt tegen een tegemoetkomende auto aan. In die auto zitten een man en een vrouw uit Oosterhout met hun twintig dagen oude zoontje. De gevolgen zijn nauwelijks te overzien. Het kind is inmiddels vier jaar, maar kan niet lopen en staan, kampt met epileptische aanvallen, ziet slecht en is overgevoelig voor heel veel dingen.

Achteraf blijkt dat de Bulgaarse verdachte vijf keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Officier van justitie Jan Bezem rekende tijdens een eerdere zitting uit dat dat gelijk staat met zo’n drie liter bier. Achter de bestuurdersstoel lag een plastic tas met blikken bier en flessen rode wijn.

Eis

De aanklager eist 108 dagen celstraf, waarvan 50 voorwaardelijk. Dit is al boven de landelijke richtlijn voor aanzienlijk onvoorzichtig rijgedrag en dan is er al strafvermindering toegepast, want de redelijk termijn voor berechting is fors overschreven. Hij staat niet terecht voor poging tot doodslag of mishandeling. Er kan namelijk niet bewezen worden dat hij met opzet of voorwaardelijke opzet handelde.

Met de noorderzon vertrokken

De eis wordt vandaag waarschijnlijk uitgesproken zonder de aanwezigheid van Bulgaar. Hij is namelijk met de noorderzon vertrokken. ,,Hij is destijds aangehouden en meegenomen naar het bureau voor alcoholtests en verhoor”, vertelde OM-woordvoerder Martine Pilaar eerder tegenover deze krant. ,,Hij heeft toen het advies gekregen om een advocaat te nemen, maar daar is nooit meer iets op gehoord. Er is geen advocaat. Doordat de man niet te bereiken was, duurde de zaak ook langer.”