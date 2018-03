Wat kiest Kalsdonk? 'Ze krijgen nog geen rot ei voor mekaar'

ROOSENDAAL - De eindsprint richting de verkiezingen is duidelijk ingezet. Buurtcentrum Kalsdonk kreeg vrijdagmiddag bezoek van campagneteams van GroenLinks en SP. Maar weet de Kalsdonker al welk vakje hij of zij straks roodkleurt?

,,Zeg jij het maar'', kaatst Simone Schenkelaars terug. ,,Ik ben nog zwevend. Maar ik kies eigenlijk altijd pas op het laatste moment.'' Sinds 2005 woont ze in de Telefoonstraat, en in die tijd heeft ze de buurt zien verbeteren. ,,Het is flink opgeknapt. Het is een stuk schoner geworden en de drugsoverlast is verminderd.''

Hondenpoep

Maar er zijn ook ergernissen. ,,Jongelui die te hard door de straat rijden. Die trekken zich niets aan van drempels, chicanes werken volgens mij beter.'' Ook hondenpoep blijft een irritatie voor Schenkelaars, zelf hondenbezitter. ,,En als je iemand erop aanspreekt, krijg je een grote bek terug. Er is werkloosheid genoeg in de buurt, zet die mensen dan in om te handhaven.''

Gras kammen

Ook Cor Manniën stoort zich aan het onderhoud van de openbare ruimte. ,,In die villawijk (Parklaan, red.) rijden ze elke dag met de veegwagen, ze kammen het gras nog net niet omhoog. Hier moet Pietje de poten uit z'n kont lopen. En voor wie?''

Import

Manniën, 71, woont al sinds zijn twaalfde in hetzelfde huis in het 'echte' Kalsdonk - 'tussen de schuiven' dus. Hij zat er jaren in het bewonersplatform en is begaan met het lot van de buurt waar hij opgroeide, maar herkent deze steeds minder terug. ,,Door al die import van boven de sloot zijn er steeds minder echte Kalsdonkers. 's Avonds samen buurten of bij elkaar binnenlopen gebeurt niet meer. Tegenwoordig moet je eerst bellen of het uitkomt.''

Uitlaatplaats

De stad moet beter met zijn historie omgaan, vindt hij. ,,Roosendaal heeft geen verstand van cultuur. Waar zijn de mooie oude gebouwen op de Markt? Waarom hebben we geen mooie standbeelden? En het mooiste stukske Kalsdonk, rond het klooster, is nu een hondenuitlaatplaats..."

Rot ei

Hij heeft weinig op met de politiek, maar gaat wel stemmen. ,,Agge nie gaot, kende ok nie mááwe. Ik stem VLP, want wat moet ik anders? De rest zijn allemaal zakkenvullers, die krijgen nog geen rot ei voor mekaar.''

Jongeren

Mohamed Chaouki is wat optimistischer. Als ondernemer - hij is eigenaar van internetcafé Africanet - voelt hij zich voldoende gesteund door de gemeente. Al blijven veiligheid en handhaving ook voor hem een thema. ,,Jongens die rotzooi uithalen, komen binnen een paar weken weer vrij. Zo blijf je bezig. Er moet veel strenger gehandhaafd worden.''