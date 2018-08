Wat is uw meest dierbare plek in Roosendaal?

'Verdachte/slachtoffer schietpar­tij Et­ten-Leur (ex-)lid van motorclub No Surrender'

13 augustus ETTEN-LEUR - De politie gaat ervan uit dat afgelopen zaterdag in Etten-Leur sprake is geweest van één schietpartij en geen twee afzonderlijke, zoals ze aanvankelijk dacht. Mogelijk gaat het om het schietincident aan de Havik, waar bewoner Samir A. (35) gewond raakte. ,,We onderzoeken dat scenario zeker ook. Het is een complexe zaak'', zegt politiewoordvoerder Rob Luijten.