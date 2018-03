Wat is het DNA van Wouw? Onverharde paden en een kasteel?

Centraal stond de vraag: ,,Hoe denken Wouwenaren over Wouw zoals het dorp er nu uit ziet, maar vooral hoe het in de toekomst eruit moet zien. Om die vraag te beantwoorden gaven de aanwezigen op vier onderwerpen hun visie. In december was een enquête gehouden en de uitkomst was dat 95 procent van de mensen met plezier in Wouw woont. Op deze avond werden toch minder positieve geluiden gehoord over verkeersveiligheid, wonen, voorzieningen en toerisme en recreatie.

Lees ook Enquête toont aan: in Wouw is het plezierig wonen Lees meer

Verkeer

,,Er wordt in het dorp te hard gereden, maar er wordt niet gecontroleerd. De bestrating is op veel plaatsen slecht en een vrijliggend fietspad langs de Wouwbaan is geen overbodige luxe", verwoorde Johan van Loenhout de mening van de mensen die zich bogen over de infrastructuur.

Wonen

Op het gebied van wonen valt er, zeker voor jongeren en senioren, het nodige te verbeteren. ,,Wouw is een luxedorp, het Wassenaar van Roosendaal. De huizenprijs is hoog en jongeren en senioren moeten hun heil elders zoeken. Daar moet verandering in komen", bracht Duc Boorsma naar voren namens de groep die zich boog over wonen en werken.

Voorzieningen

Op het gebied van voorzieningen is het zo slecht nog niet in het dorp, maar de ouderenzorg kan beter als er ook opvang komt voor dementerende ouderen. Wim Groffen bracht verder namens de mensen van de 'voorzieningentafel' naar voren dat de Geerhoek een frissere uitstraling moet krijgen, de kerk meer functie in zich kan verenigen en dat voor de jeugd best wat extra's op touw gezet kan worden.

Jan Theuns bracht de mening van de laatste groep naar voren en voerde aan dat er geen overnachtingsmogelijkheden in het dorp zijn, dat de Markt best wat terrassen kan gebruiken en het marktplein zelf een beter soort grasmat verdient, omdat die voortdurend verandert in een modderpoel.