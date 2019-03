Wat is er tijdens de Nationale Jongerenherdenking in Roosendaal te doen?

De Kring in Roosendaal doet show rond omstreden Michael Jackson niet in de ban: ,Maar of we dit nu nog zou boeken?’

20:00 ROOSENDAAL - Waar poppodium Mezz in Breda onlangs besloot voorlopig geen Michael Jackson-coverbands meer te boeken, ziet theater De Kring in Roosendaal vooralsnog geen aanleiding om een show in mei met muziek van de omstreden popster in de ban te doen. Maar, zegt directeur Jan-Hein Sloesen: ,,Ik denk wel dat we zo'n show nu niet meer zo snel zouden boeken.’’