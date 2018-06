Wat is een islamitische school?

1. Wat is een islamitische basisschool?

Het islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs. Net als bijvoorbeeld de christelijke scholen. De leerlingen op een islamitische school krijgen naast gewoon onderwijs als taal en rekenen, onderwijs dat aansluit bij de geloofsovertuiging van hun ouders. De islamitische scholen laten zich - in de woorden van de koepelorganisatie ISBO - leiden door de heilige bronnen van de islam: de Koran en Soenna. Ons land kent 52 islamitische scholen. In West-Brabant zijn er twee gevestigd: El Feth in Bergen op Zoom en Okba Ibnoe Nafi in Breda. Deze twee scholen vallen onder SIPO, de organisatie die nu dus ook in Roosendaal een onderwijsvoorziening wil openen.

2. Hoeveel aandacht wordt er op de SIPO-scholen gegeven aan de islam?

Een medewerkster van de Okba Ibnoe Nafi-school in Breda vertelt dat de leerlingen vanaf groep 4 één keer per dag bidden. ,,Dat gebeurt 's middags in onze gebedsruimte. Daarnaast wordt alleen tijdens de godsdienstles stilgestaan bij de islam. Vergelijk ons bijvoorbeeld met een katholieke basisschool, daar wordt vaak ook nog één keer gebeden. De feestdagen vieren we wel anders. De kerstvakantie heet bij ons wintervakantie en uiteraard vieren we het Suikerfeest en het Offerfeest. Deze week hebben onze kinderen vrij vanwege het einde van de Ramadan, het Suikerfeest komt eraan!"

3. Op social media uitten behoorlijk wat Roosendalers hun zorgen over de komst van de school. Het zou de integratie tussen moslims en niet-moslims in de weg staan. Is daar onderzoek naar gedaan?

Islamitische basisscholen dragen bij aan integratie van moslims in de Nederlandse samenleving, concludeert Marietje Beemsterboer in haar deze week gepresenteerde promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. Volgens haar bieden de scholen kinderen geborgenheid en worden ze goed voorbereid op de Nederlandse maatschappij. Het vooroordeel dat deze onderwijsinstellingen de integratie van kinderen zou belemmeren, klopt niet, stelt Beemsterboer. ,,De scholen proberen juist een balans te vinden tussen de islam en de Nederlandse samenleving. Het beeld van deze scholen dat in de media overheerst, is gebaseerd op de drie strikt islamitische scholen die Nederland telt. Maar de overige 49 scholen besteden vooral aandacht aan de eisen die de Nederlandse maatschappij aan leerlingen stelt, ontdekte Beemsterboer. De onderzoeker kwam veel personeel met een Nederlandse achtergrond tegen; leerkrachten en directeuren. Dat is vaak een bewuste keuze, omdat zij op die manier de Nederlandse cultuur meenemen.

4. Vindt de gemeente Roosendaal het wenselijk dat er een islamitische school wordt geopend?

Onderwijswethouder René van Ginderen doet daar geen uitspraak over. ,,Dat is niet aan de orde. Wij beoordelen als college alleen een aanvraag voor vestiging van deze school en concluderen dat SIPO voldoet aan de gestelde eisen. Niks meer en niks minder. We hebben ook de overige schoolbesturen op de hoogte gebracht van de aanvraag, want zij zullen leerlingen verliezen. De raad is nu aan zet en zal voor 1 augustus een besluit nemen over de aanvraag. Daarna is het aan de minister van Onderwijs om goedkeuring te verlenen.

5. SIPO heeft een voorkeur voor de wijk Kroeven. Zijn daar geschikte locaties te vinden voor een nieuwe school?