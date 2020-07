Wat doet Roosendaal? Bergen op Zoom volgen met Roetveegpiet of ‘gewoon’ Zwarte Piet?

COLUMN Drugsoor­log? Ook meer aandacht voor jongeren ajb!

17 juli De Roosendaalse burgemeester Han van Midden spreekt ferme taal als het gaat om de drugscriminelen die martelkamers in zijn Wouwse Plantage hebben neergezet. Het is oorlog, zegt Van Midden. We zijn een narcostaat en om die te ontmantelen moeten we de strijd opvoeren. Desnoods ten koste van onze privacy.