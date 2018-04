Wat doen West-Brabantse musea met hun gastenboek?

Wie een beetje nieuwsgierig is en niet alleen op grote namen afgaat kan heerlijk op ontdekkingsreis door de kleinere musea. Van Zouaven in Oudenbosch tot Van Gogh in Zundert, ze verrassen allemaal met bezoekers die uit het hele land komen. En soms ver daarbuiten.

Volledig scherm Een opmerking in het Hongaars, keurig vertaal het Engels. © Herbert Kats

Zelf gedrukt

Het nietige Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur heeft misschien wel het meest unieke gastenboek. Het zwarte ingebonden boekwerk is - hoe kan het anders - helemaal zelf gedrukt. Met kolommen die heel informatief kunnen zijn. Naast ruimte om een woord van waardering achter te laten is er eentje met ‘Hoe kent u ons?’ Handig, als er een camping wordt genoemd waar geen folders liggen, legt voorzitter Frans de Nijs uit. Inderdaad: ,,Dan gaan we daar ook heen om er een paar neer te leggen.’’

Het Stedelijk Museum Breda, ontstaan uit de fusie van Breda's Museum (erfgoed) en MOTI (beeldcultuur), is een van de weinige grotere in de streek. In vorig jaar geopende museum doen ze niet meer aan een gastenboek. ,,Niet concreet tenminste, in fysieke vorm’’, zegt Laura Baremans. ,,Wel hebben we mensen op marketing die een analyse maken van het bezoek en daar een klein verslag van maken.’’

Volledig scherm Eva Geene bladert door het boekje van het Van Gogh Huis © Herbert Kats

Het Van Gogh Huis in Zundert koestert de soms heel bijzondere opmerkingen die in een vrij anoniem lijntjesschrift staan. ,,Ja, daar kunnen we misschien nog iets mooiers van maken’’, lacht Eva Geene. Ter compensatie heeft het museum een fraaie zonnebloem-pen.

Het zal niet verbazen dat het boekje aantoont dat Japanners toch echt niet alleen naar Amsterdam afreizen. ,,Ik kan het niet altijd lezen’’, bekent Eva bladerend. Levert het toch nuttige inzichten op? Jazeker: ,,Soms blijkt dat mensen verwachten dat we een echte Van Gogh hebben. Dat is niet zo en daarom is de folder aangepast.’’ Ook het misverstand dat de wereldberoemde schilder in Nuenen werd geboren, blijft hardnekkig opduiken, weet ze.

Quote Sommige mensen

verwachten een

echte Van Gogh

Eva Geene, Van Gogh Huis

Volledig scherm In het Zouaven Museum ligt het gastenboek klaar. © Herbert Kats

Het gastenboek van het Zouaven Museum geeft precies aan waarom een bezoekje aan Oudenbosch de moeite waard is. ,,Mensen zijn soms stomverbaasd als ze hier komen, op zo’n korte afstand van de basiliek’’, legt Marijke Zonneveld uit. Nakomelingen van de katholieke strijders komen uit het hele land, soms voor naspeuringen in hun stamboom.

Uitzonderingen daargelaten, verwijst ze naar een zinsnede van een jonge gast: ‘Ik moest van m’n vader’. Het museum gebruikt citaten uit het gastenboek ter verantwoording van de gemeentelijke bijdrage. Die tonen grote waardering van liefhebbers van het religieus erfgoed.

Soort logboek

Volledig scherm Anne-Marie Berkers, gastvrouw in het Tongerlohuys. © Herbert Kats

Het recent verbouwde Tongerlohuys in Roosendaal heeft niet alleen een schrift waarin mensen opmerkingen achterlaten, maar ook een soort logboek waarin na een bezoekje nuttige informatie wordt opgeslagen. Vaak heel praktisch: van een computer die even gereset moet worden tot een lesje dat uit het gastenboek komt: ,,Jullie mogen het zilver wel eens poetsen.’’ Toch komt Anne-Marie Berkers zelden iets negatiefs tegen. ,,En ik zou het zonde vinden als dit soort informatie alleen digitaal kregen’’, zegt de gastvrouw.