Wat doe je als rekeningen zich opstapelen? Dan is er nu het Thuisadministratieloket in Rucphen

Tullepeta­on­se Neutbon wordt Neutmunt, pilsje kost komend carnaval 3 euro

ROOSENDAAL - De Neutbon van Roosendaal maakt komend carnaval definitief plaats voor de Neutmunt. Van het Priense Swaree op 14 januari tot en met zondag 5 maart is de Neutmunt hét betaalmiddel in de horeca. De penningen kosten 3 euro per stuk.

8 december