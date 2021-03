Wandeltocht jubilerende Regenboog voor onderzoek naar spijsverteringsziekten

Wethouder Theunis wil klein stapje terug doen

29 maart ROOSENDAAL - Wethouder Toine Theunis wil het iets rustiger aan gaan doen. De voorbije periode met intimidaties, aanvallen op zijn integriteit en ernstige bedreigingen is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij wil enkele taken uit zijn omvangrijke portefeuille overdragen aan of delen met andere wethouders.