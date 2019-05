Wandeling in Nispen voor toneel- én bierliefhebbers

“Dit is echt ons feestje, waarvoor we zes andere toneelverenigingen hebben uitgenodigd”, vertelt Henk Baselier van Onderling Kunstgenot. De dorpsgenoten van Nispens Toneel bijvoorbeeld, die cowboy Dirty opvoeren, tussen de hooibalen, op de klanken van countryklassieker ‘Ghost riders in the sky’. ‘t Schijfs Toneel brengt dan weer een eigen, onconventionele variant van Assepoester in een Nispense achtertuin. Een andere tuin wordt op stelten gezet door kabouters van De Roosendaalse Comedie.