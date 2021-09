Wandelend theater op drie locaties: TOL brengt sport en cultuur samen

Organisator Elly Hoevenaars namens de Roosendaalse Comedie verklaart dat TOL vanaf het begin een succesformule is. ,,Het publiek geeft aan het verrassingseffect van drie totaal verschillende stukjes op onverwachte locaties erg leuk te vinden. We hebben daardoor een vast publiek opgebouwd.’’



De opzet van TOL heeft in de loop der jaren een metamorfose ondergaan. ,,Aanvankelijk speelde iedere vereniging apart een eenakter die door een eigen regisseur werd geschreven. En de organisatie van TOL werd beurtelings door een van de verenigingen gedaan.



Nu schrijven drie regisseur een eenakter die gelinkt is aan de locatie. ,,De spelers van alle clubs worden gemengd. We houden een voorstellingsavond van spelers en regisseurs waarop iedere regisseur spelers kiest die het beste bij zijn stuk passen’’ ,vertelt Elly. ,,Ook organisatorisch doen we nu alles samen. Van iedere vereniging zitten twee afgevaardigden in de organisatie. We weten daardoor nu van elkaar wat er gespeeld wordt.’’