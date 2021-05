Wandelen om band met water aan te halen

Dat veranderde snel toen de stadsarchivaris zich leende voor de teksten in de folder en op de panelen van de nieuwe Waterwandelroute. ,,Dan kom je er achter dat de stad van oudsher doorsneden wordt door beken en vaarten en dat de Roosendaalse Vliet een belangrijke waterweg is geweest voor de plaatselijke industrie."

Als dan ook nog eens blijkt dat het zeewater ooit klotste tot aan de Kapelberg, dan is het niet gek dat met een wandeling de band van Roosendaal met water wordt aangehaald. Hopstaken: ,,Dat heette niet voor niets de Naad van Brabant."

Gisteren opende wethouder Inge Raaijmakers samen met initiatiefnemer Herman Stikkel en Joss Hopstaken de nieuwe lange afstandsroute. Wat heet lang, wie de gehele route aflegt heeft liefst vijftig kilometer in de benen. De afstand is naar believen in te korten langs zogeheten kortsluitroutes. ,,Maar wie alles wil zien loopt in etappes de volle route", moedigt Stikkel het groepje genodigden aan.

Alsof Roosendaal een vestingstad is geweest, zo kronkelt de wandeling in een soort stervorm om de stad heen. Wie bijvoorbeeld bij natuurpunt Visdonk begint komt eerst langs het Rozenven, maar ook langs drooggelegde poelen met fraaie namen als Kattenven en Snolleven. Voor wandelaar én natuurliefhebber Herman Stikkel zijn ook de droge gebieden aanleiding om de Waterwandelroute gerealiseerd te zien. ,,Klimaatverandering is aan de orde van de dag. Buien veroorzaken wateroverlast, droogte beïnvloedt de grondwaterstand. Met kleine stuwen in de vroegere turfvaarten proberen we de waterhuishouding iets te reguleren."

Stikkel hoopt dat de wandeling bijdraagt aan meer waardering voor het water. ,,Wie langs de waterkant loopt heeft bovendien de grootste kans om bijzondere planten, vogels en insecten te ontdekken. Vorige week liepen mijn vrouw en ik een gedeelte van de route en kwam er ineens een tamme kraai op onze schouder zitten."

Langs de Krampenloop (what's in a name?) komen veel grassoorten voor met prachtige namen als glanshaver, kropaar, gestreepte witbol, rood zwenkgras en gewoon struisgras. De heggenmus voelt er zich thuis, maar ook de tjiftjaf, meerkoet en pimpelmees. Van Krampenloop gaat de wandeling vanzelf over in Bakkersbergomloop en Roosendaalse Vliet. Maar doorsteken langs De Staaltjes aan De Landerije kan ook.

Wethouder Raaijmakers was bij de ingebruikname blij dat het water weer teruggebracht wordt naar Roosendaal. Of dat letterlijk het geval is, zal de komende jaren in het maatschappelijk debat over klimaatadaptatie en biodiversiteit moeten blijken. De gemeente maakte de wandelroute en de zes infopanelen mogelijk. VVV Roosendaal heeft voor de uitvoering samengewerkt met KNNV, IVN, Natuurmonumenten, MEC en Tongerlohuys. De WVS plaatste de routepaaltjes.

Volledig scherm Champagne bij de opening van de Waterwandelroute. V.l.n.r. wethouder Inge Raaijmakers, initiatiefnemer Herman Stikkel en tekstschrijver Joss Hopstaken. © Pix4Profs/Peter Braakmann