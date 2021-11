Wandelen langs lichtpuntjes in het donker: dat kan met de Nispense Advent-Ramen-Route

Van de Maarel legt uit dat ze dit idee vorig jaar lanceerde bij Cultureel Nispen. ,,Ik heb Nispen namelijk leren kennen als een fantastisch dorp waar iets echt tot stand kan komen als je met een voorstel komt. Het was toen te laat om de organisatie op te pakken. Deze zomer hebben we met zes vrouwen van Cultureel Nispen een projectgroep gevormd om het idee uit te werken.”



,,Na de herfstvakantie hebben we huis aan huis folders bezorgd met uitnodigingen om mee te doen. We wilden echt iedereen hiertoe de kans geven. Al snel vonden we 24 inwoners bereid hun raam te versieren. Nog steeds krijgen we reacties, maar de routekaart is al gemaakt. Deze plattegrond gaan we ook weer huis aan huis bezorgen.’’