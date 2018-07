Walnoothoeve blaast onze voedselcultuur nieuw leven in

HOEVEN - Is Het Melkmeisje van Johannes Vermeer waardevoller dan de kip die wij eten? Een rare vergelijking misschien, maar niet voor de Smaakstaat, een concept waarin landschapsarchitecten opkomen voor het in stand houden van onze lokale voedselcultuur.

Die holt hard achteruit. Ondergewaardeerde, kleinschalige boeren hebben door wet en regelgeving grote moeite het hoofd boven water te houden. Ambachtelijke producenten van bijzondere rassen, zoals bij de Hoevense pluimveehouder Geert van der Kaa met zijn Chaamse hoenders, Brabanters en Doevese Bres.

Oude rassen, waarvan vrijwel niemand het bestaan nog weet. Van der Kaa (59) is een van de laatste vijf zelfslachtende poeliers en verkoopt zijn kippenvlees aan toprestaurants. Als hij een groep mensen rondleidt over zijn Walnoothoeve(n) in het buitengebied van Hoeven, merkt hij hoe 'we vervreemden van hetgeen we dagelijks op ons bord krijgen.'

Filet

,,Dan vraagt er iemand, waarom ik na het wegsnijden van een stukje filet de kip niet terug de wei in stuur'', schudt de kippenboer het hoofd. Eind vorige eeuw stond Van der Kaa voor de keuze: doorgaan in de paprika's of een andere richting uit. Hij kocht een melkveehouderij aan de Oude Bredasepostbaan en startte een klein pluimveebedrijf met bijzondere rassen. Op het terrein scharrelen een kleine 5000 kippen. Daar zit het 'normale' pluimvee bij, maar ook genoemde bijzondere rassen.

Bijna twintig jaar verder is Van der Kaa verzand geraakt in een woud van regels en richtlijnen. Aanpassingen zoals luchtwassers en het verwijderen van asbestdaken kosten hem tonnen. Zijn opgebouwd vermogen zit vast in het bedrijf. Een opvolger is er niet. ,,Joke en ik worden allebei zestig. We zijn aan het afbouwen. Zijn wij weg, dan verdwijnt wederom een stukje ambachtelijke plattelandscultuur.''

Opvolging

Gelukkig kwam in het voorjaar de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen om de hoek kijken. De Hoevense pluimveehouder werd gekoppeld aan Ooze Architects om samen een toekomstperspectief uit te stippelen voor de Walnoothoeve(n), zodat die opvolging op enig moment wel klaar staat.

De eerste plannen werden omarmd door de jury, bestaande uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Rijksadviseur voor het landschap. Acht winnaars op de Brabantse zandgronden zijn geselecteerd. Zij krijgen een geldbedrag van 25.000 euro om de plannen verder uit te werken.

Passie

Euforisch over die prijs is de nuchtere kippenboer annex fruitkweker niet. ,,De echte planvorming moet nog beginnen. We zullen ook met crowdfunding aan de gang moeten. Ik vertel mijn verhaal, mijn passie. Hoe belangrijk het is dat we weer puur kippenvlees proeven. Dat moet overgebracht worden, zodat de lokale, ambachtelijke voedselcultuur weer nieuw leven ingeblazen wordt. In Smaakstaat wordt geopperd om een beroemde schilderij uit de Gouden Eeuw te verkopen en daarmee de smaak- en voedselcultuur weer naar de mensen te brengen.''