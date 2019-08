Wagtmans: Yellow Jersey Classic slaat 2019 over, volgend jaar doorstart

Even terug op landgoed Wouwse Plantage

8 augustus WOUWSE PLANTAGE - De een wil nog eens terugkomen op het landgoed Wouwse Plantage, een ander is er nog nooit geweest en is benieuwd wat er te zien is. Zo had iedereen gistermiddag een reden om mee te wandelen met gids André Dingemans in Plantage-Centrum.