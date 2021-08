Wachtlijsten voor populaire schoolfietsen lopen op: ‘Houd rekening met drie tot twaalf maanden’

Playdôme open voor publiek: ‘Een aanwinst voor Roosendaal’

16 augustus ROOSENDAAL - Sinds zondag is de Playdôme in Roosendaal geopend voor publiek. Het leisurecentrum op de Stok is nog niet helemaal af, maar eigenaar Nicky Broos is ervan overtuigd dat zijn bedrijf precies op tijd begint: ,,We waren wel nerveus rond corona, maar er komt steeds meer ontspanning. Anders waren we ook niet open gegaan.’’