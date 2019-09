‘Waarom komt dierenambulance niet als je 'm nodig hebt?’

Ze woont in de Akeleiflat in Roosendaal waar afgelopen zondag de lift kapot ging. Probleem voor Rottweiler Shiva die al een tijdje rugproblemen heeft en geen trappen mag lopen. ,,Ik probeerde het toch, maar na een paar treden viel ze naar beneden. Zat ik daar op zo'n tussenverdieping. Shiva weegt 42 kilo, die kan ik niet dragen. Diverse vrienden gebeld, niet thuis of onbereikbaar. Politie gebeld, kwam niet. Woningcorporatie Alwel gebeld, ‘zijn we niet voor'. Liftbedrijf gebeld, kon niks doen. Dierenambulance gebeld ‘zijn we niet voor'. Hoe kan dat nou?"

Volgens Henk van Hest, eigenaar van dierenopvang Arduin, is de boodschap van mevrouw Hurkmans wellicht niet goed overgekomen. ,,Ze zei letterlijk aan de telefoon op ons antwoordapparaat ‘ik ben gestrand in het trappenhuis met een hond die niet naar beneden durft en niemand kan me helpen'. Een hond die niet naar beneden durft, daar komen we niet voor. Misschien bedoelde ze iets anders en hebben wij haar niet goed begrepen.”

Buiten kantoortijden is Dierenambulance alleen via de politie te bereiken

Dierenambulance is na kantoortijden en in het weekend overigens niet rechtstreeks te bereiken, mensen moeten dan eerst naar de politie bellen die dan vervolgens contact opneemt met Arduin. ,,Volgens de melding van de politie aan een van onze medewerkers zondagmiddag, ging het om een medisch probleem van de hond, gescheurde kruisbanden", zegt Van Hest. ,,Daar komen we ook niet voor, want op de dierenambulance is geen medisch personeel aanwezig. Bij medische problemen moet je bij de dierenarts zijn.”

‘Ambulance vervoert uitsluitend dieren zonder medische problemen’

Van Hest begrijpt de paniek van bellers wél. ,,Maar vaak realiseren mensen zich even later dat ze het ook anders kunnen oplossen. Als mevrouw had aangegeven dat het uitsluitend om vervoer ging, hadden we in tweede instantie misschien iets kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld die middag zeven ganzen gevangen op de A4. Dieren zonder medische problemen.”

Shiva heeft hernia aan val overgehouden

Hond Shiva is intussen onder de scan geweest bij de dierenarts en heeft een hernia aan de val overgehouden. Bazinnetje Helena wacht nog op verdere onderzoeksuitslagen. ,,Als die lift niet kapot was geweest, was dit niet gebeurd. In feite is Alwel aansprakelijk. Maar mijn punt is, dat ik werkelijk niet begrijp dat hulpinstanties geen hulp verlenen als je erom vraagt.... Achteraf gezien had ik misschien de brandweer moeten bellen. Die komen toch ook om een kat uit de boom te halen. Maar dat heeft niemand me geadviseerd.”