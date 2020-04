Waarom kinderen de vaccinatie tegen meningokokken niet moeten negeren

Kilo's hennep en hasj gevonden bij drogerij in Roosendaal­se woning

11:26 ROOSENDAAL - In een woning aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal is maandagavond een hennepdrogerij ontdekt. Er lag 18 kilo aan hennep te drogen en de politie vond bijna tien kilo aan hasj in het huis.