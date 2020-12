Waarom ik mijn excuses aanbied aan Patrick en heel Roosendaal

30 kilometer per uur rijden in de stad? Goed idee, maar eerst moeten de straten op de schop

2 december Kunt u zich het al voorstellen? Overal 30 kilometer per uur rijden in de bebouwde kom, tenzij anders aangegeven? Onlangs werd een motie daarover in de Tweede Kamer aangenomen. Het zou een hoop ongelukken kunnen voorkomen.