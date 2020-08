Waarom het ene openluchttheater in Roosendaal wél voorstellingen heeft en het andere niet

Eigenlijk heel simpel, legt Fleur van der Plas van openluchttheater Vrouwenhof uit. Haar stichting besloot na de uitbraak van het coronavirus alle voorstellingen te schrappen, omdat het de financiële risico's niet kan en wil nemen. Van der Plas: ,,Dat heeft puur met de kosten en de baten te maken. Willen wij per voorstelling uit de kosten komen, dan hebben we zo’n 200 bezoekers nodig en die mogen we nu niet meer toelaten.’’

‘Er gebeurt wel wat’

Ook de versoepelde maatregelen rondom de heropening boden volgens Van der Plas geen soelaas: ,,Er wilden best artiesten tegen gereduceerd tarief komen, maar je blijft met de kosten zitten voor inhuur van techniek. De risico’s zijn voor ons gewoon te groot. Overigens is het theater wel beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld yogaclubs en dansverenigingen, dus er gebeurt wel wat.’’

En waarom in Nispen dan wel voorstellingen?

In het iets kleinere theater in Nispen werd kort na de uitbraak besloten toch maar een schaduwprogramma op te stellen voor het geval er toch weer voorstellingen gegeven mochten worden, zegt Mariska Wagemakers van die club.



Wagemakers: ,,En we kregen van de gemeente ook het advies een coronaprotocol te maken, met looprichtingen en zitplaatsen op afstand: ‘Is het niet voor dit jaar, dan alvast voor volgend jaar.’ Toen er weer groen licht gegeven werd door de gemeente, hoefden we alleen nog maar de beschikbaarheid van vrijwilligers te checken en de artiesten te bevestigen. We hadden veel voorwerk al gedaan.’’