Waarom geen verkeersmaatregelen ten zuiden van de spoorlijn in Bosschenhoofd?

Buurtbewoners op het weggedeelte tussen spoorlijn en rotonde bij het vliegveld verwonderen zich over alle aandacht voor het noordelijke stuk hoofdweg, waar het zuidelijk stuk vergeten wordt. ,,Chicanes, drempels, wegversmallingen, 30 kilometer-zones. Het is allemaal al eens besproken en onderzocht voor de Pastoor van Breugelstraat tussen Vaartweg en spoorlijn‘’, zegt buurtbewoner Rian van den Berg, ,,Maar aan onze kant gebeurt niets en er wordt ons ook niets in het vooruitzicht gesteld.‘’

Racebaan

En toch is het volgens hem hard nodig dat de weg wél wordt heringericht. ,,Het is hier een racebaan. Na de wegversmallingen in het eerste stuk kunnen ze bij ons voor de deur plankgas geven. Ik kijk vanuit mijn raam uit op de snelheidsmeter, die maximaal 70 kilometer in het uur aangeeft. Vaak verschijnt er geen getal op het scherm; harder dan 70 laat ie namelijk niet zien. Het is een recht stuk, ideaal om door te scheuren. De vliegtuigjes hier op Seppe stijgen nog minder snel op.‘’

Rian van den Berg wist anderhalf jaar geleden bij aankoop van zijn huis wel dat hij aan een drukke weg kwam te wonen. ,,Je moet over engelengeduld beschikken om van de oprit de weg op te komen. Oversteken gaat met gevaar voor eigen leven. Vrachtwagens mogen alleen met bestemming Bosschenhoofd er doorheen. Maar wat doen die bietenwagens dan hier?‘’

Drempels

Hij is één keer op een informatieavond geweest waar de verkeersmaatregelen werden besproken. Daarna hoorde hij steeds hetzelfde verhaal: de buurt wenst geen drempels op dit stuk. ,,Dat kan ik me van het ene bedrijf in de straat voorstellen, van mij mogen ze er zo één voor de deur aanleggen. Beter dan de verbrede fietspaden, die er nu liggen. Weg gegooid geld.‘’

Wat in zijn ogen sowieso moet gebeuren is frequent handhaven. ,,Een flitspaal. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Aan zo'n snelheidsmeter heb je niets, daar maken ze sport van om er zo hard mogelijk langs te rijden. Je moet de verkeersovertreder in de portemonnee raken.‘’