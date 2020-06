Waarom een bezoek aan de milieustraat niet voor iedereen even makkelijk is

Vakantie in eigen land vanwege corona, wat merken hotels en B & B's in West-Bra­bant daar van?

20 juni BERGEN OP ZOOM - Lekker in eigen land op vakantie, veilig en vertrouwd. Na de coronacrisis is het geen taboe meer. Niet langer hoeven we anderen de ogen uit te steken met verre bestemmingen. Om de hoek kan het ook leuk zijn. In West-Brabant merken de hotels en de B & B’s dat de markt aantrekt, met op veel plaatsen inderdaad opvallend veel Nederlandse gasten.