Waarom dumpen vrachtwagens toch steeds zand in deze plas?

Vandaar dat besloten is de bodem van de Dassenplas op te hogen. Hoeveel hoger die moet worden, weet Van der Riet niet. Wat ie wel weet, is dat de grond die de Dassenplas in gekieperd wordt schoon is. ,,Dat wordt zelfs gecertificeerd. En Waterschap Brabantse Delta zuigt het meer twee keer per jaar uit.’’



Afgelopen zomer klommen de VVD-fracties van Bergen op Zoom en Roosendaal nog in de pen richting hun gemeentebesturen over dat grondtransport. Gevreesd werd dat er vervuilde grond van het Nedalco-terrein in Bergen op Zoom in het water werd gestort. Daar is niks van waar, verzekert Van der Riet. ,,Er is wel grond van Nedalco gebruikt, maar alleen grond die voldeed aan alle normen.’’