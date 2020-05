Waarom die anderhalve meter afstand zo belangrijk is... bij dieren

Dronken Bergenaar bedreigt winkelper­so­neel in Roosendaal met schroeven­draai­er

9:46 ROOSENDAAL - Een 26-jarige Bergenaar is vrijdagmiddag aangehouden in de Rembrandgalerij in Roosendaal nadat hij winkelpersoneel had bedreigd met een schroevendraaier.