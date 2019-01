Waarom de Tullepetaon z'n verloren vaandel terugkrijgt

G-renner Davy Mertens: ‘Lekker veel draaien en keren in Rucphen’

25 januari Ongemerkt is het interview in aanloop naar het NK al begonnen, want Davy is behoorlijk fanatiek als het om fietsen gaat en doet zijn verhaal maar al te graag. Hij doet mee in de G-categorie die een potentieel van zo'n dertig renners in Nederland kent en heeft behoorlijke verwachtingen. ,,Een podiumplek moet er in zitten, tenzij ik val of zo.”