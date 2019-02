Waarom de NTR-podcastserie 'Brand in het Landhuis’ ook de Gastelse Mastboom-Brosens Stichting schade toebrengt

Het waterschap. Waarom zou je er in West-Bra­bant voor stemmen?

7:14 BREDA - Op woensdag 20 maart zijn er verkiezingen voor het waterschap. Heel erg populair is deze bestuurslaag niet. In 2015 vonden twee op de drie mensen geen reden om er voor naar de stembus te gaan. Hoe komt dat toch? ‘Het is allemaal zo kunstmatig, zo geconstrueerd.’