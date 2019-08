Waarom de een meer weggooit dan de ander, inwoners Halderberge produceren meeste afval

Wietkweke­rij opgerold aan Nieuwe Markt in Roosendaal: ‘Planten van meter hoog’

3 augustus ROOSENDAAL - In een bedrijfspand aan de Nieuwe Markt in het centrum van Roosendaal is een hennepkwekerij gevonden. Er stonden 224 planten, inmiddels is de boel ontmanteld. Dat meldt de politie.