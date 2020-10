Waarom 11-11 in Tullepetaonestad dit jaar onvergetelijk wordt

Nieuwe reclame­mast langs A58 schijnt slaapkamer binnen: ‘Dit verdient geen schoon­heids­prijs’

19 oktober RUCPHEN/BOSSCHENHOOFD - Alsof er een grote tv dag en nacht zijn slaapkamerraam in schijnt. Eugène Rokx baalt van de reclamemast aan de overkant van de A58, die sinds een paar weken bij Breda International Airport staat. Een bezwaar tegen de vergunning heeft hij niet kunnen indienen, zegt hij. Want die mast staat in de gemeente Halderberge. En hij woont in Rucphen.