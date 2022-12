Waarnemers Balkanoorlog werden voor de leeuwen gegooid, concludeert historicus Dion Landstra: ‘Ze zijn voor het leven getekend’

met video Elf ontsnapte paarden sprinten dwars door Heerle: ‘Met een rotgang kwam er een op ons af’

HEERLE - Een gek gezicht op de zaterdagmiddag in Heerle: een groep van elf ontsnapte paarden rent dwars door het dorp. Het scheelde niet veel of de dieren stonden in pop-upwinkel Avanti van Natalie Heijnen aan de Herelsestraat. ,,We waren al bijna aan het afsluiten, maar toen gebeurde dit.”

17 december