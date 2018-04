'Waardig is understatement voor hoe Jack 't leven afsloot'

In Liefdevolle HerinneringIn 40 werkzame jaren in het onderwijs, zag Jack Musters (64) veel kinderen voorbijkomen. ,,Van oud-leerlingen wist hij bijna altijd de naam nog.”

Quote Muziek was een rode draad in zijn leven, van Rammstein tot klassiek Senne Musters, zoon Jack Musters uit Roosendaal overleed op 26 maart van dit jaar op 64-jarige leeftijd aan kanker. Zijn zoon Senne Musters (29): ,,Tot het eind bleef hij de rationele man, die hij altijd was geweest. Hij accepteerde het leven zoals het was, maar maakte het wel zo mooi mogelijk. ‘We doen het er maar mee’, zei hij. Waardig is nog een understatement voor de manier waarop hij zijn leven heeft afgesloten. Maar dat zat ook helemaal in zijn karakter.”

Volledig scherm Jack Musters was ook wedstrijdleider bij een bridgeclub. © EDMUND MESSERSCHMIDT Jack Musters was onderwijzer en directeur op verschillende basisscholen in Roosendaal, maar gaf ook les op de Pabo en de opleiding voor schooldirecteuren. ,,De fusie van de Heilig Hartschool en Pius X tot De Vlindertuin in Roosendaal, destijds een van de eerste echte brede scholen in Nederland, is onder zijn leiding tot stand gekomen”, vertelt zijn vriend Hans van Oosterbosch, die ook in het onderwijs zat.

Naast zijn werk was Musters onder meer wedstrijdleider bij een bridgeclub, speelde hij een tijdlang in een band en trad hij lang op als disc jockey. ,,Muziek was een rode draad in zijn leven”, vertelt Senne. ,,Daar was hij heel open minded in: van Rammstein tot klassiek, als het maar goed was.” Samen stonden Jack en Hans 25 jaar geleden aan de basis van Graag Gedaan, een toneelgroep die jaarlijks een musical op de planken brengt voor de leerlingen van de Roosendaalse basisscholen.

Quote Onze kracht was, dat we elkaar goed konden vinden in hoe we de tekst goed op papier kregen Hans van Oosterbosch, vriend

,,Jack en ik schreven het verhaal, de laatste jaren aansluitend bij het motto van de Kinderboekenweek. En we maakten met de groep zelf de decors en muziek”, vertelt Hans. ,,Onze kracht was, dat we elkaar goed konden vinden in hoe we de tekst goed op papier kregen. Het klikte, natuurlijk hadden we soms best een verschil van mening, maar we gaven elkaars ideeën de ruimte. We deden ook altijd zelf de regie.”

Volledig scherm Jack Musters (midden) bij een repetitie van Graag Gedaan, de musical- en toneelvereniging waar hij samen met Hans van Oosterbosch stukken voor schreef en de regie deed. Senne acteert ook al jaren bij Graag Gedaan. ,,Vorig jaar is het voor het eerst gelukt papa en Hans op het podium te krijgen. Een hele korte scène was het, maar achteraf een heel bijzondere, want ze speelden twee ridders.”

Daarmee lijken de schrijvers een vooruitziende blik te hebben gehad, want kort voor Jacks overlijden ontvingen ze allebei een Koninklijke Onderscheiding uit handen van de burgemeester. ,,Het was eigenlijk de bedoeling dat bij de opvoering in oktober te doen. Maar toen duidelijk werd dat Jack dat niet meer zou halen, is het vervroegd”, vertelt zijn Jacks broer, Kees Musters.

Quote Mijn vader was ook mijn beste vriend, we waren enorm close Senne Musters, zoon Het werd voor iedereen een mooi, maar ook emotioneel moment. ,,Papa vond het geweldig dat die eer hem ten beurt viel. Het was voor Hans en hem een enorme blijk van waardering voor alles wat ze gedaan hebben”, vertelt Senne. In oktober is de volgende voorstelling van Graag Gedaan en die heeft, ook weer toevallig, als thema vriendschap. Jack heeft die musical nog samen met Hans geschreven.

Senne kijkt uit naar de voorstelling komend najaar: ,,Mijn vader was ook mijn beste vriend, we waren enorm close en hadden bijna dagelijks contact. Dit wordt voor mij echt een optreden voor mijn vader. Meespelen bij Graag Gedaan ervaar ik als een warm bad. Ook omdat ik weet hoeveel die musical- en toneelvereniging voor mijn vader betekende. Dat heeft hij me ook wel eens verteld: ‘Er zijn niet veel dingen die ik liever doe dan Graag Gedaan’.”

Deel uw herinnering