Waar zijn de laatste zes bronzen Tullepetaontjes gebleven?

Slim licht voor de veiligheid op de Antwerpsestraat Van Hoogerheide naar Bergen op Zoom

3 januari WOENSDRECHT / RUCPHEN - Demi Schellekens (14) fietst dagelijks, net als een kleine duizend andere scholieren, over de Antwerpsestraatweg. Van Hoogerheide naar Bergen op Zoom. In de wintermaanden was het er tot voor kort stikdonker: het fietspad was niet verlicht. ,,Af en toe was het best eng. Zeker als ik laat klaar ben met school en alleen naar huis rijd.’’