Waar zijn 50 driehoeken voor Roosendaalse Ouwe Sok?

Van de Ven en Vermunt hebben intussen meer dan 200 door Roosendalers in was gemaakte driehoeken verwerkt in het atelier. Voor het in elkaar zetten van de hele sok hebben ze over de driehonderd driehoeken nodig. Om verder te werken aan het project hopen ze dat de vermiste driehoeken snel nog worden ingeleverd bij de VVV.

,,We hebben met uiterste inleverdatums gewerkt in april en daarna mei, omdat we de spullen graag snel wilde hebben zodat we aan de slag konden. Misschien zijn er Roosendalers die denken dat de driehoeken niet meer ingeleverd konden worden na die datums. Maar dat is niet zo, we hopen dat de driehoeken waar we om zitten te springen alsnog naar de VVV op de Markt worden gebracht."