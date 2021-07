Waar staat Sant’Egidio in Roosendaal voor? ‘Hulp, met vriendschap en gelijkwaardigheid als basis’

Initiatiefnemer in Roosendaal is de vroegere pastoraal werker van de toenmalige Emmausparochie Cas van Beek. Met Sant’Egidio vervolgde hij een eerder lopend maatjesproject voor senioren en startte hij een woensdagmiddagprogramma voor kinderen in Huis van de Westrand. ,,Een vraag om hulp bij huiswerk resulteerde in de huidige huiswerkbegeleiding. Daarna kwam het project ‘Een andere Kerst’. Sinds kort is er ook een kledingbank. En willen coronagerelateerde schoolachterstanden wegwerken op een zomerschool.’’