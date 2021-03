Waar moet alle verkeer heen als Etten-Leur grote woonwijk nabij Hoeven aanlegt?

Burgemees­ter Han van Midden roept op tot nuance na Vis­donk-rel: ‘Boa’s nazi’s noemen pikken we niet’

9 maart ROOSENDAAL - ,,In deze coronacrisis hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. En als iemand die niet aankan of niet neemt, moeten we ingrijpen. Maar wat ik volstrekt onacceptabel vind, is dat onze mensen, onze boa’s, respectloos bejegend worden. Zij verdienen respect, ook in deze moeilijke tijd waar iedereen meer dan ooit wordt gevraagd rekening met elkaar te houden.’’