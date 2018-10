Waar Dimphy ook was, daar was het altijd gezellig

Het was ‘megadruk’ op de uitvaart van Dimphy Jongeneelen-Teuns, die op 26 december vorig jaar overleed. Ze was pas 66 jaar. Collega’s van de Rabobank, de mensen van het Roosendaals Toneel, vele vrienden en familie: allemaal kwamen ze om afscheid van haar te nemen. Man Cees, dochters Wendy en Debby en schoonzoon Koen hebben er een goed gevoel aan overgehouden. ,,Het was een gezellig en waardevol samenzijn”, zegt Debby. Wendy: ,,Het ging vooral over ma zoals ze was vóór haar herseninfarct. Gezelligheid was altijd haar grootste kwaliteit. Ze was heel sociaal. Vriendinnen stortten hun hart bij haar uit. Die instelling heeft ons als gezin gevormd. Het sijpelt in de hele familie door.”