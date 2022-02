Wa d’emme toch ’n elleftal

Snipper­groen-slachtof­fers lijken tuinen toch af te moeten breken: ‘Heel treurig, maar we kunnen niet anders’

ROOSENDAAL - Roosendaalse ‘snippergroen-slachtoffers’ moeten toch alle bouwwerken in hun extra aangekochte stukken tuin afbreken. Wethouder Inge Raaijmakers zegt ‘niks voor deze mensen te kunnen betekenen’: ,,Het is heel treurig, maar ik kan niet anders. Er staan nu in verschillende tuinen allerlei bouwwerken zonder vergunning. Dan kunnen we helaas niet anders dan handhaven.’’

