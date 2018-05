VWO wiskunde: lang, maar wel goed te doen

Roosendaal­se afscheids­lo­ca­tie De Vier Jaargetij­den in de race voor interieur­prijs

13:26 ROOSENDAAL - Afscheidslocatie De Vier Jaargetijden op begraafplaats Zegestede in Roosendaal is genomineerd voor de Herengracht Industrie Prijs 2018. Die prijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt aan bijzondere interieurprojecten in Nederland.