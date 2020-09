VVV maakt met Citymarketing website voor bezoekers en bewoners

De huisstijl van de nieuwe site is die van de gemeente en van Citymarketing Roosendaal.

Directeur Inge van Aalst van VVV Roosendaal is heel erg blij met de nieuwe site die de oude VVV-website heeft vervangen. Vooral de samenwerking met Insiders stemt tot tevredenheid. ,,Dit bureau heeft alle kennis over online verzameld. Ik ben hele blij met het resultaat. Elke website sluit aan op de look & feel van de betreffende stad of streek.”

Volledig scherm Fietsroutes staan ook nog steeds op papier in de gemeente Roosendaal. © Fotomontage Alfred de Bruin

Commandoroute

Inge van Aalst is erg enthousiast nu ook veel fietsroutes een plekje online hebben gekregen. Er staan er bijna dertig op de website. Zoals de Commandoroute Zuid van 37 kilometer. Op een kaartje is de loop van de route te zien. Inzoomen en details geven zich prijs. De route is ook gedetailleerd te printen en op de site staat veel informatie over bijzondere plaatsen waar de route doorheen voert.

Meerwaarde

Wethouder Cees Lok is ook blij met de nieuwe site. ,,City Marketing en de VVV hebben een nieuwe website ontwikkeld. Het is goed dat er nu één professionele website is voor Roosendaal en haar dorpen. Er zit een database en websysteem achter dat zijn meerwaarde al heeft bewezen voor diverse grote en middelgrote gemeenten die op een moderne en succesvolle manier met hun citymarketing omgaan."

Quote Hopelijk kunnen we snel weer vele bekende én interessan­te nieuwe evenemen­ten verwelko­men op de website Cees Lok, Wethouder gemeente Roosendaal

De wethouder zegt: ,,Ook in Roosendaal zijn we voor en achter de schermen volop bezig om samen met een aantal partijen citymarketing nog meer in te zetten voor Roosendaal en de dorpen. Op toeristisch en cultureel gebied, zoals de VVV dat gewend was, maar bijvoorbeeld ook op economisch gebied. Deze website is een mooi en zichtbaar voorbeeld van die ontwikkeling. Hopelijk kunnen we snel weer vele bekende én interessante nieuwe evenementen verwelkomen op de nieuwe website.”