VVD wil beter toegankelijke en zichtbare AED's in Roosendaal

ROOSENDAAL - Het was een naar incident dat zich recent afspeelde in het centrum van Roosendaal. Een mevrouw werd onwel en een te hulp geschoten Roosendaler slaagde er niet in de afgesloten AED-kast achter het oude raadhuis te openen.

Gelukkig is alles goed afgelopen, maar Sanneke Vermeulen (VVD gemeenteraadslid) wil toch meer weten over de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van Automatische Externe Defibrillatoren in de gemeente.

Hamer

Toen de mevrouw onwel werd en een behulpzame Roosendaler alarmcentrale 112 belde, kreeg hij de opdracht een openbaar toegankelijke AED te halen om het ritme van het hart van mevrouw weer goed te krijgen. Hij rende naar de AED die op de Markt achter het oude raadhuis hangt.

Daar lukte het echter niet om het glas te breken en de kast te openen. De hulpverlener rende naar een restaurant waar hij een hamer kreeg om de AED-kast open te slaan. Maar ook met de hamer ging het nog niet gemakkelijk, verhaalt Vermeulen.

Risico

,,Dit kostte meerdere minuten en bracht veel risico met zich mee. Gelukkig zijn ongelukken met ernstig letsel uitgebleven, maar het had anders af kunnen lopen”, aldus Sanneke Vermeulen. Ze vraagt wie de behuizing van AED's controleert.

Wethouder Klaar Koenraad (GroenLinks) antwoordt dat de AED's in gemeentelijke gebouwen één keer per jaar worden gecontroleerd door de Stichting Maatwerk Opleidingen uit Etten-Leur.

Volledig scherm Een oefening reanimeren met behulp van een AED. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Overlijden

Stel, dat het bij het hierboven geschetste incident anders was afgelopen en de mevrouw zou blijvend letsel overhouden of misschien zelfs overlijden, wie is dan aansprakelijk, wil Sanneke Vermeulen vervolgens weten.

Waarop wethouder Koenraad zegt dat de burger wordt geacht het maximaal haalbare te doen bij hulpverlening. Als het misgaat is de hulpverlener niet strafbaar. Koenraad: ‘het gaat erom dat je naar beste kunnen handelt.’

Suggestie

Ook de gemeente of de eigenaar van een AED is niet verantwoordelijk voor het niet goed functioneren van het apparaat. De wethouder staat positief tegenover de suggestie van Vermeulen om AED's beter vindbaar en zichtbaar te maken. ‘De AED-app van het Rode Kruis is daar het meest aangewezen middel voor', is Koenraad van mening.