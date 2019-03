VVD Roosendaal krabbelt uit crisis met nieuw bestuur, maar wat te doen met de kwestie-Wezenbeek?

Cultuur­clus­ter stukken duurder, maar er is geen weg terug

10:00 OUDENBOSCH - Terwijl de kapel van Saint Louis langzaam in de steigers komt te staan, worstelt de gemeenteraad komende maand met het verzoek om nog eens 930.000 euro extra op tafel te leggen. Dat aanvullend budget is nodig omdat de bouwmarkt er even anders uit ziet dan twee jaar geleden. Bovendien verkeert met name de Mariabouw in veel slechtere staat dan aanvankelijk werd aangenomen.