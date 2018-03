VVD-poster moet van Sprundels stembuscafé af



SPRUNDEL - Een prominente VVD-banier op de voorgevel van Café De Coop, ‘Huiskamer van Sprundel’, is al menig voorbijganger opgevallen. Maar als de verkiezingsaffiche in relatie wordt gebracht met de vraag of zoiets strijdig is met de rol als stembureau, is de gemeente helder. ,,Activiteiten in het stemlokaal die de kiezer kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan’’, laat woordvoerder Agnes Bogers weten.