VVD op riante voorsprong in Halderberge

De opkomst in Halderberge was deze keer beduidend lager dan in 2017: 74,8 procent tegen 78,8 procent.

Historie

De VVD werd in 2017 de grootste partij in Halderberge met 26 procent van de stemmen. De PVV volgde op plek twee met 19,9 procent van de stemmen, de derde grootste partij was het CDA met 13,7 procent van de stemmen. De opkomst was in Halderberge in 2017 78,79 procent.