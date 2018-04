VVD, Lokaal Halderberge en WOS maken zich op voor nieuwe coalitie

Donderdagavond kwamen de zes fracties voor de derde keer in het openbaar bijeen. Dit keer om het advies van informateur Jean-Pierre Schouw aan te horen. Het lage opkomstpercentage in Halderberge was voor de Etten-Leurenaar aanleiding geweest om 'in de openbaarheid te spreken over de coalitievorming en gezamenlijk bouwstenen mee te geven voor een raadsprogramma.'

Het moet kloppen

Tussen in de openbaarheid discussiëren en in alle openheid spreken lag volgens de verliezende partijen CDA en Progressief Halderberge een groot verschil. Paantjens: ,,De leus van Lokaal Halderberge luidt: het moet kloppen. Maar het klopt niet.'' En Frits Harteveld (PH), die net als Paantjens zijn wethouderszetel moet inleveren vergeleek de gang van zaken met een voetbalwedstrijd. ,,Bij de rust staan we 2-0 achter en dan zegt de scheidsrechter. Het is genoeg zo, de tweede helft hoeft niet meer gespeeld te worden.'' Gert Logt van eenmansfractie VDG noemde het een tussenvorm van achterkamertjespolitiek.

Melisse sloeg alle kritiek van zich af. ,,Vreemd dat we aan de vooravond allemaal akkoord waren en achteraf zoveel valt aan te merken op ons procesvoortel. ,,Dit was geen handjeklap, er is geen toneel gespeeld. Van vooropzet was geen sprake.''

Teleurstelling

Formateur Schouw adviseerde politiek Halderberge wel een volgende keer de volgorde van het proces om te draaien. ,,Eerst over de inhoud praten, daarna voorkeuren voor coalities uitspreken.'' Hij proefde de teleurstelling bij enkele partijen over de uitkomsten en het porcesverloop. ,,Teleurstelling hoort bij de politieke realiteit, maar moet niet de samenwerking binnen de gemeenteraad beïnvloeden. Ik roep de partijen op de verschillen te overbruggen en overeenkomsten te zoeken voor een breed gedragen raadsprogramma.''

