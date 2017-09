VVD hekelt onzekerheid over Sprundelse St.Janstraat

SPRUNDEL - De VVD is verontrust over de reconstructie van de St. Janstraat in Sprundel. Het werk ligt sinds de bouwvak vrijwel stil. Volgens de liberalen zorgt het benodigde herstelwerk voor onzekerheid én voor ongenoegen bij bewoners. ,,Het geeft reuring in de samenleving’’, stelt het raadslid René Lodewijks.

Volgens de VVD'er vrezen ondernemers dat hun zaken moeilijk bereikbaar blijven, waardoor verlies aan klandizie dreigt. ,,Wordt de totale oplevering half december van dit jaar gehaald?’’, legt hij het gemeentebestuur voor. Zijn fractie heeft zeven vragen gesteld over de problemen.

Kijken

De straat ging eind april op de schop voor een grote opknapbeurt. De fractie ging naar aanleiding van berichten in BN DeStem kijken in het deel dat al klaar leek. Lodewijks zegt dat daarbij klachten van omwonenden over veel kleine en grote gebreken met eigen ogen zijn waargenomen. Het gaat om mankementen aan het wegdek, het trottoir en de parkeervakken.

De fractie wil nu weten of het repareren van het wegdek afdoende is. Ook wil de VVD duidelijkheid over wie nu voor de kosten opdraait en wie er verantwoordelijk is als over een aantal jaren opnieuw reparaties nodig zouden zijn. ,,Hoe gaat u de controle over de resterende reconstructiewerkzaamheden bewaken’’, luidt zijn vraag.

Geen planning

Wethouder Laura Matthijssen bevestigde de afgelopen week dat een deel van het werk over moet. ,,We hebben nog geen nieuwe planning voor de reconstructie van de St. Janstraat. We zijn hierover nog in overleg met de aannemer’’, laat woordvoerder Agnes Bogers weten.

De coalitiepartij wil echter schriftelijk opheldering. ,,Niet alleen de uitloop is een punt van zorg, maar ook de bereikbaarheid. Het verkeer gaat sluiproutes kiezen. Bedrijven klagen over hun aanrijroutes’’, licht Lodewijks toe. ,,Mensen waren juist blij dat een deel af was.’’

Onvrede