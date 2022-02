VVD grote winnaar van verkiezingsdebat Markland College

OUDENBOSCH - Als één van de weinige scholieren vond Coco van den Broeke dat Lokaal Halderberge zich het best gepresenteerd had tijdens het politiek debat van het Markland College. ,,Komt vooral omdat ik Gisela van Beek een beetje ken, maar ze kwam ook goed over.’’

Helaas voor de lijsttrekker van Lokaal Halderberge brachten de meeste leerlingen hun ‘stem’ uit op een andere fractie. Grote winnaar was de VVD van Thomas Melisse, die de helft van de stemmen opslokte.

Goede tweede was de partij van nog een wethouder Hans Wierikx, lijsttrekker van WOS. Dat staat tegenwoordig voor Wij Overleggen Samen. CDA en combipartij PvdA/GroenLinks ontliepen elkaar niet veel. De jongeren hadden de minste affiniteit met D66 en Lokaal Halderberge dus.

Quote We hebben maar een uurtje Robbert Roovers, Dagvoorzitter Markland College

De 17-jarige Coco zag het na afloop anders: ,,De VVD-man zette zich veel te veel af tegen de rest, andere partijen vonden dat wij jongeren meer vanuit onszelf politiek bewust moesten worden in plaats van dat ze ons erbij betrekken.’’

Klontje

Stemmen mag ze nog niet. Maar dat Oudenbosch wel wat meer mag bieden voor jongeren, is zo klaar als een klontje. ,,Uitgaan kan hier niet. De Kroon gaat ook al dicht. Er is weinig te beleven.’’

In het eerste politieke debat richting de verkiezingen ging het over wel of geen jongerenraad invoeren, over camera’s plaatsen op openbare plekken en over onveilige wegen. Dagvoorzitter Robert Roovers had een belletje op zijn katheder staan, om ieders spreektijd te temperen. ,,We hebben maar een uurtje.’’

Cameratoezicht

In de discussie over cameratoezicht stelden sommige partijen de privacy voorop, anderen de veiligheid. Frits Harteveld (D66) meende dat de overlast zich verplaatst naar plekken waar geen camera hangt. Verdeeldheid was er op de vraag of de jongerenraad het wondermiddel is om de jeugd bij de politiek te betrekken. ,,We moeten ophalen wat er onder jullie speelt. Lokale politiek, ik merk het aan mijn eigen kinderen, is op jullie leeftijd nog te ver van het bed‘’, aldus Wierikx.

Op verkeersveiligheid scoorde Claudia van Domburgh (PvdA/GL) punten. Tegen Thomas Melisse: ,,U noemt instrumenten als flitspalen, maar in vier jaar college is het in Bosschenhoofd nog steeds gevaarlijk en druk op de weg.’’