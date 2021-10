Vuurwerkhandelaar Jeffrey is al klaar om te knallen: ‘Dit jaar wordt maken of breken voor de branche’

‘Knaldrang’ noemen ze dat in het uitgaansleven, als je na lang wachten weer hunkert naar een feestje. Voor Tepe, die normaal gesproken ook shows bij evenementen organiseert, gaat die term letterlijker op. ,,We hebben twee jaar niks kunnen doen. Vorig jaar bestonden we tien jaar, we hadden onze jaarlijkse vuurwerkdemonstratie wat groter willen aanpakken dan anders. Nu vieren we dan maar tien-plus-één jaar. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in.”