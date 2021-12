Vuurwerk vernielde twee van Peters bussen, maar duizenden euro's donaties helpen hem er bovenop

Sporters opgelet: het Roosendaal­se Urban Sports Park is open en biedt 10.000 vierkante meter sportple­zier

ROOSENDAAL - Na ruim een jaar klussen, is het nieuwste pronkstuk van de wijk Stadsoevers klaar voor gebruik. Stilletjes werden vrijdag in het Urban Sports Park attracties als de skatebaan, bootcampparcours en het basketbalveld opengesteld voor publiek. ,,De echte, grote opening doen we wel in het voorjaar, als er hopelijk minder coronamaatregelen zijn.”

18 december