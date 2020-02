Vuelta komt langs alle Halderbergse dorpen, behálve Stampersgat: ‘Toch feestje bouwen’

Als locatie voor een partytent met muziek, tappas en drankje denkt de Stampersgatter aan de groenstrook in de oksel van de Dinteloordseweg met de Rijpersweg. ,,Daar knijpen de renners in elk geval in de remmen vanwege de rotonde. Zien we ze misschien iets langer. Maar het gaat uiteraard om de beleving. Naar verwachting passeren de renners tussen twee en drie uur de witte brug over de Mark. Ons programma zou zo rond een uur of tien kunnen beginnen.’’